Corriere Torino: “Torino da scuotere”

L'edizione odierna del Corriere riporta le parole di Cairo dopo la sconfitta con il Bologna: "Domini per 50-55 minuti, prendi un gol inspiegabile e la squadra si scioglie. Sono cose che vanno curate. Io a Bologna pensavo di vincere. Sulla scelta di cambiare il portiere? non entro nelle questioni tecniche, appoggio al 100% il mister. Eravamo reduci da buoni risultati, da una bella gara a Monza non vinta per altre motivazioni. Può succedere, il calcio è fatto anche di episodi negativi."