Corriere Torino: “Torino, la nuova vita di Vojvoda e la scalata di Gineitis”

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina analizza il recente rendimento di alcuni calciatori del Toro, come ad esempio Mergim Vojvoda, Gvidas Gineitis, David Okereke e Adam Masina. Il punto di vista che propone il quotidiano è quello dell'importanza di questi elementi della rosa granata che partivano come seconde linee o come tappabuchi alla fine del mercato di gennaio. Ora invece sono tutti giocatori con più spazio e importanza nelle rotazioni di mister Juric. Nella scorsa partita vinta ad Udine, Vojvoda si è messo in mostra con un ottimo assist per Zapata pur giocando come braccetto destro della difesa a 3, non proprio il suo ruolo abituale. Gineitis invece sta approfittando al meglio dell'infortunio di Ilic per ottenere spazio e scalare le gerarchie in mediana. Okereke ha risposto "presente" alla sua prima presenza da titolare con il Torino ottenendo applausi dal tecnico granata. Masina infine è ormai il titolare a sinistra del terzetto difensivo, un colpo passato in sordina ma che si sta dimostrando molto prezioso.