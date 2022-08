Corriere Torino: “Torino-Lazio, una sfida all’insegna dei miglioramenti”

Un grande avversario si troverà davanti questo pomeriggio, sabato 20 agosto, il Torino di Ivan Juric: la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico granata è consapevole di quanto i biancocelesti siano migliorati e arrivino a Torino con molta determinatezza, ma non perde comunque fiducia nei suoi giocatori: "Nel presentare la gara contro i biancocelesti - scrive il Corriere della Sera - il tecnico si è detto molto soddisfatto della reazione vista a Monza dalla sua squadra, capace di compattarsi e conquistare tre punti anche in un contesto non dei più facili". Duneu, in casa Toro, sta tornando il cielo sereno: la questione Lukic è stata risolta - il centrocampista si è scusato con i compagni per il comportamento avuto e sarà così presente insieme al resto della squadra contro la Lazio, ma senza la fascia da capitano - e anche in difesa Ivan Juric puo' tirare un sospiro di sollievo. Buongiorno rientra dopo la squalifica e nel frattempo è arrivato Schuurs. Segno, dunque, che il mercato dei granata è sulla buona strada: "Il mercato ha consegnato al tecnico giocatori importanti, un mix di giovani di prospettiva e giocatori di grande qualità da rilanciare dopo annate meno brillanti. Il bilancio è dunque positivo". E intanto, in attacco continuerà a guidare Tony Sanabria: "Con un gol ed un assist ha battezzato nel migliore dei modi l’inizio del nuovo campionato,