Corriere Torino: “Torino, mercato insufficiente, manca un nome importante”

"Per il Torino è sempre più il calciomercato del consolidamento. Dopo l'arrivo di Vlasic, si è concretizzato anche quello di Valentin Lazaro - si legge sul quotidiano - . L'esterno austriaco passa dall'Inter al club granata a titolo definitivo, ieri le visite mediche, oggi l'annuncio. Contratto di durate quadriennale". Il quotidiano continua poi a parle del mercato granata: "Sul mercato poche idee e prevedibili, in campo nessuna rivoluzione tattica, la stagione è cominciata in modo scontato, dieci i giorni per battere un colpo, manca un nome che accenda la curiosità. Ancora 3 gli obiettivi di mercato: una punta, un esterno e un trequartista, i nomi caldi sono quelli di Barrow, Mazzocchi e Praet."