Corriere Torino: “Torino, parte con il Lecce l’ultimo treno per l’Europa”

L'edizione odierna del Corriere di Torino analizza la situazione attuale del Torino, che con le ultime due mancate vittorie non ha avuto l'opportunità di fare il salto in classifica. "Contro Salernitana e Sassuolo obiettivamente due occasioni sprecate, ma il tecnico croato - almeno a parole – respinge con forza l’idea che gli ultimi 180’ possano aver certificato anticipatamente la resa granata nella corsa a un pass internazionale. Certo, sono stati lasciati per strada punti pesantissimi, e allora il Toro sarà di fatto obbligato a «recuperarli» contro le dirette concorrenti: venerdì arriva il Lecce al “Grande Torino”, poi via appunto alle sfide con Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli."