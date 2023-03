Corriere Torino: “Tornano gli infortunati: ecco Karamoh e Miranchuk”

"La sosta ha permesso a Juric di recuperare alcuni giocatori: Karamoh ha smaltito la botta al polpaccio che lo aveva tenuto ai box contro Lecce e Napoli, Miranchuk e Vieira dovrebbero essere arruolabili perla trasferta contro il Sassuolo. Si avvicina anche il rientro di Lazaro, tornato a Torino e alle prese con il percorso di riatletizzazione dopo la lesione di alto grado del collaterale del ginocchio destro" così l'edizione odierna del Corriere Torino sulla situazione infortunati in casa granata. Presto (mercoledì) Juric dovrebbe avere la truppa al completo, con anche i calciatori che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali, in vista del ritorno della Seria A con la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo: "I primi a terminare i propri impegni sono stati Buongiorno e Gravillon, attesi già oggi in città. Sono invece otto i granata che scenderanno in campo questa sera: Aina (Nigeria), Berisha (Albania), Gineitis (Lituania), Linetty (Polonia), Ricci (Italia Under 21), Ilic, Milinkovic-Savic e Radonjic (Serbia). Il gruppo tornerà dunque a ricomporsi tra domani e mercoledì".