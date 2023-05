Corriere Torino: “Toro a La Spezia per l’8° posto. Juric: ‘Ci giochiamo tanto'”

Spezia-Torino è una partita chiave per entrambe le squadre. I liguri vogliono conquistare punti per staccare il Verona terz'ultimo, mentre i granata cercano una vittoria per balzare momentaneamente all'8° posto. Queste le parole del Corriere di Torino a tal proposito: "La partita pesa come una finale sia per il Toro, che si gioca l’ottavo posto con vista Europa, sia per lo Spezia, che si gioca la salvezza. All’andata lo Spezia ha vinto a Torino chiudendosi a riccio dopo aver trovato il vantaggio su rigore. Ma la squadra di Semplici non può pensare solo a difendersi: deve cercare la vittoria per mettersi al riparo da un possibile sorpasso del Verona, che attende al Bentegodi un Empoli con la pancia piena. Juric, in conferenza, dribbla le domande sul futuro. 'Ci sono due partite fondamentali, ci giochiamo tanto'. Da un lato c’è la consapevolezza che è il momento di pianificare la prossima stagione, dall’altro si sa che un eventuale approdo europeo cambierebbe non poco ogni tipo di scenario".