Corriere Torino: “Toro a trazione croata”

"Dopo il gol a Udine, Vlasic si ripete con la nazionale. E Juric conta molto su di lui per lo sprint Europa - Scrive il Corrierenell'edizione odierna, aggiungendo - La miglior notizia della sosta nazionali per il Torino è arrivata nell'ultima serata di questa finestra di impegni, con il bellissimo gol di Nikola Vlasic in Egitto-Croazia. Intanto al Filadelfia Bellanova in gruppo e anche Tameze ha recuperato: il Torino si allena con il gruppo ricompattato dopo la sosta."