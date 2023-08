Corriere Torino: “Toro a tutta potenza”

Yann Karamoh si è preso il Torino: il trequartista la passata stagione ha aspettato il suo momento e ha dimostrato il suo valore. Il club granata infatti gli ha rinnovato il contratto fino al 2025: l'infortunio al polpaccio rimediato nella seconda parte della stagione scorsa gli ha impedito di affermarsi al cento per cento. In questo ritiro si è messo in mostra dimostrando di essere tra i più in forma.