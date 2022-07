Corriere Torino: “Toro al completo, domani la partenza per l’Austria”

Nell'edizione odierna del Corriere di Torino spazio ad un breve riassunto sul programma dei prossimi giorni del Toro, squadra che ha accolto tutti i nazionali e che è pronta a partire per il ritiro in Austria. Si legge: "Domani il Toro si sposterà in Austria per dare il via al ritiro in altura. Nella tarda mattinata di lunedì il trasferimento a Bad Leonfelden, che ospiterà i granata fino al 22 luglio, quindi lo spostamento a Waidring dove si tratterranno fino a sabato 30. Il programma di lavoro prevede anche cinque amichevoli internazionali: la prima venerdì 15 contro l’Eintracht Francoforte".