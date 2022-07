Corriere Torino: “Toro, arriva Radonjic come sostituto di Brekalo”

L'edizione odierna del Corriere Torino mette al centro della sua pagina sul Torino il neoacquisto Nemanja Radonjic. "Il Torino piazza un colpo a effetto. Preso il 26enne serbo Nemanja Radonjic dall’Olympique Marsiglia, sarà lui a riempire il vuoto lasciato da Josip Brekalo. Si tratta infatti di un esterno offensivo che ama partire da sinistra. Nel 3-4-2-1 di Ivan Juric sarà quindi un candidato a rivestire il ruolo di trequartista sinistro." Si riprende poi brevemente la carriera del fantasista: "Per Radonjic si tratta peraltro di un ritorno in Italia. Arriva nel nostro paese per la prima volta a diciotto anni: nel 2014 infatti gioca un torneo di Viareggio con la Roma Primavera. Su di lui punta il ds Walter Sabatini, che lo prende dall’Academia Hagi e poi lo fa transitare per un anno a Empoli. Ma Radonjic non riesce ad esordire in Serie A. Nemanja, quindi, riparte dal Cukaricki, club di Belgrado nel quale si mette in evidenza riuscendo ad attirare le attenzioni della Stella Rossa. Nel club di cui è sempre stato tifoso, Radonjic confeziona una buona annata da 39 presenze, 7 reti e 8 assist. Lo prende allora l’Olympique Marsiglia: Nemanja va a corrente alternata nelle prime due stagioni vissute in Provenza." Infine a fare da contraltare alle sue ottime qualità di dribbling c'è una discontinuità nelle prestazioni, l'articolo infatti termina così: "Dopo gli annunci di rito sarà Ivan Juric a dover cercare di trarre il massimo dal suo nuovo trequartista."