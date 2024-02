Corriere Torino: “Toro, bisogna iniziare a fare anche gol sporchi”

"A Reggio Emilia il Torino cerca punti in casa del Sassuolo. Juric: " Sprechiamo troppo in zona gol"" Recita così l'edizione odierna del Corriere, che poi continua: "Juric e i problemi in avanti: "Toro, bisogna iniziare a fare gol sporchi." Questa sera i granata affronteranno in trasferta il Sassuolo, per quanto riguarda l'undici titolare i principali dubbi riguardavano la difesa, che deve ancora fare a meno di Buongiorno e Schuurs. Anche Rodriguez è in dubbio. A centrocampo Linetty ha avuto un pesante attacco febbrile, gli esterni saranno ancora Bellanova e Lazaro."