Corriere Torino: “Toro, Buongiorno vuol dire fiducia”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un paragrafo dedicato a Buongiorno e al suo rientro in campo: "Alessandro Buongiorno corre verso una maglia da titolare contro la Fiorentina. Il centrale si sta allenando con i compagni ed è pronto a rientrare dopo la lussazione alla spalla destra. Si ratta di un recupero fondamentale per Juric. Anche Rodriguez è pronto per il rientro sa titolare per la gara in programma domani sera la Grande Torino, un importante scontro diretto per rimanere agganciati al treno europeo."