Corriere Torino: “Toro, capolinea Ansaldi”

Il futuro di Ansaldi potrebbe essere lontano da Torino. "Dopo 5 campionati, 135 gare, 10 reti e 21 assist, l’argentino va verso l’addio in vista del termine naturale del suo contratto, il 30 giugno 2022. Ad ora non ci sono segnali contrari" scrive tra le sue colonne il quotidiano. Nell'ultima stagione l'esterno granata ha collezionato 5 presenze da titolare e solamente in una occasione Ansaldi ha giocato tutti e novanta i minuti di gioco. Per questo si va verso l’addio: "le strade si separeranno, Cristian potrebbe andare in cerca dell’ultimo contratto della carriera altrove" conclude il quotidiano.