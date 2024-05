Corriere Torino: “Toro, casa dolce casa”

"Così tanti spettatori allo stadio non si erano mai visti da quando il Toro gioca all’Olimpico Grande Torino - si legge - . Il patron, che ha compiuto ieri 67 anni, spera che il Toro gli faccia il miglior regalo di compleanno domenica a Bergamo, centrando una vittoria che potrebbe valere l’Europa (anche se, pure in caso di successo contro la banda Gasperini, servirà attendere i successivi impegni della Fiorentina per capire quale sarà il destino). Intanto, in casa Toro viene accolto con soddisfazione il dato secondo cui nella stagione 2023/2024 si è registrato il record di affluenza media migliore da 18 anni a questa parte, 22.631 spettatori per partita. Mai così tanti, nemmeno nel 2018-2019, annata del record di punti targato Mazzarri, quando in media erano stati 21.385 i tifosi presenti alle partite casalinghe".