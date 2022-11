Corriere Torino: “Toro con i cerotti”

Sarà un Toro incerottato quello che si presenterà allo stadio Olimpico di Roma oggi alle ore 15 in occasione dell'ultima giornata di campionato prima della sosta per i Mondiali in Qatar: "Sono ai box uomini chiave come Pellegri, Schuurs, Lukic e Aina. L’attaccante granata non ha ancora superato il problema alla caviglia sinistra" scrive il quotidiano. Con Pellegri out, Juric potrebbe far partire Sanabria dall'inizio: "Sta certamente meglio, non ha però i 90 minuti nelle gambe" ha detto ieri in conferenza il tecnico granata. C'è apprensione per le condizioni di Schuurs, uscito anzitempo nella gara con la Samp a causa di una lussazione alla spalla: "Il consulto ci dirà appunto quale strada seguire. Speriamo che non sia necessario l’intervento chirurgico: senza operazione, Perr rientrerebbe in un mese; altrimenti sarebbe terribile per noi" ha detto Juric.