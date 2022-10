Corriere Torino: “Toro, contro l’Empoli per cambiare la rotta”

Una buona partenza ad inizio stagione, ma le ultime gare sono andate tutte nel verso opposto: ecco perchè la gara con l'Empoli - domenica 9 ottobre alle 12:30 - dev'essere l'opportunità per tornare alla vittoria e a riprendere la strada giusta. L'obiettivo contro l'Empoli è di entrare con la mente lucida fin da inizio partita, per non ripetere la stessa sorte di Napoli: "Problema di testa quindi, perché dallo 0-3 in poi la banda Juric se l’è giocata alla pari prendendo a tratti la partita in mano e chiudendo in crescendo. Insomma il lavoro fisico c’è, e si vede", scrive il Corriere Torino. Tra gli infortunati c'è chi sta cercando di recuperare per rientrare già nella gara di domenica, a partire dall'ex Empoli Samuele Ricci: "Samuele ha fatto un notevole salto di qualità in questa stagione. Peccato per l’infortunio che lo ha tolto di mezzo a ridosso della gara di Bergamo, perché nelle prime tre giornate era stato lui il vero padrone del centrocampo granata".