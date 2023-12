Corriere Torino: “Toro di qualità, si alza il tasso tecnico”

"La qualità al potere per cercare un colpo in trasferta che varrebbe oro - si legge sul quotidiano - . Il Toro è in forma, Juric lo sa e, forte degli equilibri tattici stabiliti col passaggio al 3-5-2 ma soprattutto dello spirito di squadra ricreato nelle ultime settimane, punta sugli uomini di talento per il match di Frosinone. Nel cuore del campo si alza il tasso tecnico, perché Samuele Ricci rimpiazzerà lo squalificato Karol Linetty e, al suo fianco, agiranno altri piedi buoni, quelli di Nikola Vlasic e Ivan Ilic. L’unica novità di formazione rispetto all’undici che ha convinto moltissimo contro l’Atalanta sarà nel cuore del campo. Ricci è chiamato a sostituire un Linetty che nelle ultime settimane è stato una pedina chiave per la crescita del Toro".