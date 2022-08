Corriere Torino: “Toro, ecco Miranchuk: l’attaccante che Gasperini definì geniale”

Il Torino ha chiuso per Aleksey Miranchuk. Il trequartista - in arrivo dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto - oggi svolgerà le visite mediche e domani sarà al Filadelfia per iniziare la sua avventura con la maglia granata. "È un giocatore geniale" ha detto Gasperini sul giocatore russo che ha allenato due anni all'Atalanta: "Lui ama giocare più in mezzo, è più un giocatore da ultimo passaggio". "Il Toro si è preso un mancino - scrive il quotidiano - che sa muoversi da trequartista come da attaccante (la Lokomotiv giocava con due punte, lui era la seconda in quel 2019), che sa riempire l’area come costruire. Ora tocca a Ivan Juric riuscire dove non è riuscito il suo mentore, Gasperini, che non ha trovato una collocazione precisa alla qualità del russo".