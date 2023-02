Corriere Torino: “Toro, febbre derby”

E' già clima derby. Martedì 28 febbraio all'Allianz Stadium andrà in scena il Derby della Mole tra Torino e Juventus e - dopo la giornata di riposo concessa ieri da Ivan Juric alla squadra - quest'oggi i granata torneranno in campo: in vista del derby pesante sarà l'assenza di Ola Aina (squalificato), ma sarà una buona occasione per Singo per trovare continuità dopo il gol firmato con la Cremonese. In dubbio Nikola Vlasic: il croato ha saltato la sfida coi grigiorossi per un problema muscolare. Juric potrebbe recuperare però Samuele Ricci dopo il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le gare con Milan e Cremonese: venerdì sarà la giornata decisiva. "In attacco, infine, non sembra recuperabile Pietro Pellegri (guai muscolari a una coscia), ormai fuori da inizio novembre per tutta una serie di contrattempi fisici" conclude il quotidiano.