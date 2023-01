Corriere Torino: “Toro, fin da subito per l’obiettivo Europa”

Oggi, 4 gennaio, ricomincia la Serie A, e per il Torino è subito occasione di guadagnare i primi 3 punti dell'anno: "Torino-Verona mette subito sul piatto 3 punti importanti all’inizio di un mese, quello di gennaio, che può delineare le ambizioni dei granata di Juric. In calendario ci sono 5 match contro squadre oggi dietro in classifica, più gli ottavi di Coppa Italia contro il Milan", scrive il Corriere Torino. Ma dovrà farlo con 5 giocatori in meno: Pellegri, Singo, Aina e Ilkhan sono infortunati, mentre Buongiorno è squalificato. E se da una parte c'è il campionato, dall'altra c'è il mercato: ad Ivan Juric servono ancora due rinforzi per avere la squadra al completo, e sul piatto intanto c'è anche il suo rinnovo.