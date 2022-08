Corriere Torino: “Toro: frenata per Miranchuk, attesa per Ilkhan”

In casa Torino tiene banco la questione calciomercato. Sono due i nomi più caldi al momento in tal senso, ovvero quelli di Miranchuk ed Ilkhan, per il quale i granata devono attendere. Queste le parole a tal proposito del Corriere di Torino: "Frenata per Aleksey Miranchuk. Sembrava fatta, ma l’Atalanta lo ha bloccato quando era pronto per trasferirsi da Bergamo a Torino per le visite mediche. Si sussurra che l'alt all'operazione sia stato dettato da Gian Piero Gasperini in persona, desideroso di vedere arrivare a Zingonia Ademola Lookman del Lipsia prima di dare il benestare per far partire il russo. Così il Toro deve ora valutare se attendere Miranchuk o virare su altri obiettivi. La lista di nomi su cui il dt Vagnati lavora da inizio estate è lunga: in prima fila c’è Dennis Praet. Intanto per il centrocampo il Torino aspetta Emirhan Ilkhan. Il club granata è pronto a pagare i 4.5 milioni di euro della clausola rescissoria per prendere il centrocampista classe 2004 dal Besiktas, per il quale è pronto un contratto di cinque anni. Proprio oggi potrebbe essere il giorno del suo sbarco a Caselle".