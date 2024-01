Corriere Torino: “Toro, gioia e ansia”

preoccupazione di troppo dal punto di vista degli infortuni. La partita in Sardegna, infatti, ha lasciato in eredità problemi per giocatori importanti come Alessandro Buongiorno e Samuele Ricci. La premessa è che per entrambi le idee saranno più chiare solo domani, quando verranno effettuati esami e visite specialistiche. Ad oggi si può dire che per Buongiorno è confermata la lussazione della spalla destra" scrive il quotidiano tra le sue pagine. In ogni caso Buongiorno non ci sarà causa squalifica nel prossimo match con la Salernitana: al suo posto salvo sorprese ci sarà Sazonov.