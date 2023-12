Corriere Torino: “Toro, gli errori arbitrali si ripetono”

"Il Toro chiude il 2023 con un primato poco invidiabile - si legge - , una tripletta che tutto il club, dal presidente Cairo a Juric passando per l’ultimo giocatore, non avrebbe voluto segnare sul proprio taccuino: tre arbitri bocciati dal designatore Rocchi in poco più di un mese, che è tale anche grazie alla sosta, perché le partite e le direzioni incriminate sono tre sulle ultime sei. Tre bocciature e due sospensioni, a certificare che contro i granata gli arbitri sono quanto meno sfortunati. Dal Frosinone a Frosinone".