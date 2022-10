Corriere Torino: “Toro, grande partita: il Milan non perdeva da 17 trasferte”

L'obiettivo che tutti aspettavano, tifosi, società, allenatore e giocatore: una vittoria contro una big del campionato. Ed è arrivata proprio ieri, tra le mura di casa e davanti ad un tutto esaurito: il Toro batte per 2-1 il Milan e raggiunge la 9^ posizione in classifica. "Una partita di intensità fisica ed emotiva pazzesca", scrive il Corriere Torino, perchè tutto ciò che si è visto è stato il frutto di due squadre che lottavano per un obiettivo, ma con i granata che sono riusciti a distinguersi, portando a casa il risultato. Nonostante l'espulsione poi di Ivan Juric, in seguito al gol di Messias, l'entusiasmo in casa Toro è alle stelle. Ed era quello che serviva alla squadra per ritrovare compattezza.