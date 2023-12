Corriere Torino: “Toro, i nuovi Gemelli”

Doppio Zapata e Sanabria, il Torino spicca il volo contro l'Atalanta grazie al tandem tutto sudamericano. Il salto di qualità della squadra arriverà inevitabilmente dai loro gol e la speranza in casa Torino è che ora i due bomber possano trovare finalmente continuità. Ne parla Corriere Torino nell'edizione di oggi: "Servivano i gol delle due punte e sono arrivati. La speranza di tutto il Toro è che ora Duvan Zapata e Tonny Sanabria non si fermino più. Perché il salto di qualità della squadra passa soprattutto dalla loro verve in zona gol: e ora l’hanno ritrovata, dopo la magica serata vissuta contro l’Atalanta, una notte che ha restituito fiducia e autostima ai due attaccanti principali di Ivan Juric".