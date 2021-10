Corriere Torino: “Toro, il copione con le big va cambiato”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Milan-Torino sarà un test molto importante per i granata, che dopo i vari match con le big persi nei minuti finali, devono dare segnali di spessori riguardo alla competitività della squadra e nei confronti del campionato. Come spiegato da Juric ieri in conferenza stampa: "Bisogna giocare con lo stesso spirito visto con Juve e Napoli, ma cercando di essere più concreti e sperando di avere un pizzico di fortuna in più rispetto a quelle gare". Questo invece il commento del Corriere di Torino riguardo al match di stasera: "Ottime prestazioni vanificate dai gol subiti nei minuti finali. Il copione degli incontri del Torino di Juric contro le big del campionato italiano fin qui è stato sempre lo stesso, con i granata che contro Atalanta, Lazio, Juventus e Napoli sul piano del gioco sono sempre stati alla pari ma hanno poi finito per raccogliere le briciole. Stavolta, a San Siro contro il Milan (ore 20.45, diretta su Dazn) il Toro cerca un risultato positivo, in uno stadio dove il Torino non vince da 36 anni, contro la capolista (insieme al Napoli) che fin qui ha vinto otto partite su nove".