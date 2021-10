Juric pre Milan-Torino: “Belotti non firma nè parte a gennaio: decide nel 2022”

1 di 4

CONFERENZA

Il Torino si prepara per la sfida contro la capolista, il Milan, che vedrà i granata impegnati in una gara molto complessa. Siamo in attesa del tecnico del Torino Ivan Juric, che tiene una conferenza stampa prima del match.

L'allenatore granata è arrivato, via alla conferenza stampa.

La prima domanda per Juric: il Milan è capolista con il Napoli. Dal punto di vista tecnico quali sono i punti di forza della squadra?

"Una squadra super completa, come ho detto dopo il Genoa. Ha tanti giocatori moderni con le caratteristiche giuste. Stanno indovinando sempre chi prendere è una squadra simile al Napoli anche se è un po' più fresco. Possono fare gol da qualunque parte, sono pericolosi in contropiede."

Come sta la squadra? C'è qualcuno che deve riposare?

“Non devo fare riposare qualcuno. Faccio scelte tecniche senza pensare alla prossima partita. Vediamo chi ha recuperato e chi no.”

Lei arriva alla partita sentendo crescere l'ambizione di vincere a San Siro dopo 36 anni?

"Non sapevo di questo fatto. Non vivo ancora questo tipo di emozioni. In questo momento penso che dobbiamo affrontare il Milan come il Napoli e la Juventus, essendo più precisi. Bisogna cercare di fare risultato, che è quello che conta, ma non sono ancora in questa ottica."

Cosa si aspetta fino alla pausa? Saranno importanti per le ambizioni?

“Molti si lamentano che c’è poco tempo di lavorare, certe cose le abbiamo fatte molto meglio di quello che pensavo anche a livello di prestazioni. Il gioco c’è, ci sono ampi margini di miglioramento. Bisogna vedere se i giocatori crescono su quello che voglio io. Prepari la partita, fai vedere i video giusti e lo affronti così”.

Il Toro come l'Atalanta contro il Milan: preferisce giocare a livello fisico o in altro modo?

"Il calcio italiano sta cambiando molto. Tante squadre affrontano le partite a viso aperto, come il Genoa che accettano certe situazioni in difesa. Si vedono partite diverse. L'aspetto fisico e tecnico conta, stanno diventando partite con molto più ritmo. Noi dobbiamo lavorare su molti aspetti per arrivare a livello dell'Atalanta, non ho una preferenza. Voglio vincere la partita."