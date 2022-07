Corriere Torino: “Toro, il ritiro è un’opportunità per Horvath”

Krisztofer Horvath sembra aver incorporato lo spirito di Ivan Juric: il trequartista ungherese è uno degli osservati speciali del tecnico croato, complici le due reti segnate nelle due amichevoli giocate finora dai granata. "Il tecnico croato - scrive il Corriere Torino - gioca con due trequartisti dietro una sola punta e attualmente il reparto è un cantiere aperto. In questo scenario assolutamente in divenire, sicuramente Horvath sta cogliendo l’attimo. Destro naturale e delicato, ha tecnica raffinata, un gran tiro da fuori e spiccata capacità di vedere la porta. Poi sa vedere il gioco e toccare la palla di prima, caratteristiche notevoli che il gioco di Juric può esaltare. Ed è fisicamente all’altezza". Se già prima Vagnati aveva fiducia in lui, dopo il prestito nel campionato ungherese, il ds granata non ha più avuto dubbi: "Ne esce una stagione con numeri da capogiro: Krizstofer, giocando da trequartista del 4-2-3-1 o seconda punta nel 4-4-1-1, trascina la squadra a un passo dalla promozione, con 19 gol e 12 assist in 33 presenze".