Corriere Torino: “Toro, il tabù derby da sfatare”

Le difficoltà della Juventus spingono il Torino a credere ancor di più nella possibilità di sfatare un tabù, quello del derby, la cui vittoria manca ormai dal 2015. Su questo aspetto è dedicato oggi il focus sui granata del Corriere di Torino. Si legge: "Bianconeri lontanissimi dalla vetta, praticamente fuori dalla Champions League dopo il ko di Haifa e alle prese con l’ennesimo stop di Angel Di Maria; granata invece al gran completo e piuttosto in forma, nonostante le recenti difficoltà a trovare la via del gol. Una vittoria nel derby di sabato avrebbe un sapore decisamente particolare. La posta piena varrebbe, per esempio, il sorpasso sui cugini e interromperebbe allo stesso tempo un digiuno che dura ormai da oltre 7 anni: era infatti il 26 aprile 2015 quando Darmian e Quagliarella ribaltarono il gol iniziale di Andrea Pirlo".