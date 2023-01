Corriere Torino: “Toro, Ilic a un passo”

Il Torino è sempre più vicino ad Ilic. "A meno di clamorose sorprese (che non vanno mai escluse) siamo allo scambio degli ultimi documenti. Il sì più pesante è comunque arrivato. Ed è appunto quello del ragazzo di Nis, che ha preferito il club di Urbano Cairo al Marsiglia" scrive il quotidiano. Il club granata portare il giocatore a Torino sborserà una cifra intorno ai 14 milioni nella casse del Verona: Uno sforzo che conferma la volontà del Toro di crescere sotto tutti i punti di vista insieme al proprio tecnico. "Con Ilic, il Toro batte un colpo parecchio rumoroso nella potenziale volata in zona Europa. Gruppo solido in ogni reparto, di livello internazionale in particolare a centrocampo, dove già ci sono Lukic (che in queste ore sembra interessare parecchio alcuni club della Premier), Ricci, Linetty e Adopo. In mezzo mancava appunto un po’ di fisicità, e i desideri di Juric si stanno avverando" conclude il quotidiano.