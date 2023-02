Corriere Torino: “Toro, Ilic mette nel mirino il derby”

Ivan Ilic punta ad una maglia da titolare nel derby con la Juventus in programma il 28 febbraio. Il centrocampista arrivato a gennaio sta lavorando per ritrovare la migliore condizione fisica: contro la Cremonese potrebbe entrare a gara in corso mettendo minuti nelle gambe per poi verosimilmente giocare dal primo minuti nel derby di settimana prossima. Contro i grigiorossi Juric in mediana si affiderà dunque ad Adopo ed uno tra Linetty e Gineitis al suo fianco, considerando che Ricci (lesione muscolare al soleo sinistro) è ancora out.