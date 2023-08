"Sconfitta molto dolorosa per i granata, che dopo 22 minuti perdono anche Sanabria, finito ko per un problema alla coscia destra e

sostituito da Pellegri. "Il mercato può darci una mano? Dopo una partita del genere penso solo alla mia squadra, a tutte le cose che non sono state fatte bene — taglia corto Juric —. Ora mi voglio concentrare sui ragazzi, non sul mercato". Parole nette e severe, quelle che riporta l'edizione torinese del Corriere. Juric manda tutti a farsi un esame di coscienza. C'è da pensare alla squadra che non ha reso secondo le aspettative. Anche Ricci concorda: "Bisognava fare qualcosa di più. Se non ci metti concentrazione e umiltà finisci per pagare a caro prezzo gli errori. Ora però non ci dobbiamo abbattere, dobbiamo solo compattarci e lavorare". Domenica prossima arriva il Genoa a Torino: "Domenica 3 settembre (ore