Corriere Torino: “Toro in campo a porte aperte, i tifosi acclamano Juric al Filadelfia”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Un migliaio di tifosi ieri, sabato 15 luglio, ad attendere il primo ingresso stagionale a porte aperte sul campo del Filadelfia: cori di sostegno, entusiasmo e ovazione a squadra e Ivan Juric hanno aperto la nuova stagione dei granata. I tifosi hanno avuto un occhio di riguardo per Sanabria e Buongiorno, diventato ormai simbolo del Toro e del futuro granata: "Il centrale ha fatto il pieno di applausi e cori, ma il sostegno del Filadelfia non è mancato nei confronti di tutto il gruppo. L’entusiasmo non si è esaurito a fine allenamento: Juric si è fermato a firmare autografi e scattare foto con i tifosi, seguito da tanti giocatori", scrive il Corriere Torino. Assenti ancora Rodriguez, Ricci e il neo acquisto Bellanova, che raggiungeranno la squadra al ritiro di Pinzolo.