Corriere Torino: “Toro-Juve per la svolta”

Nell'edizione odierna del Corriere troviamo un articolo dedicato al derby della Mole, prossima partita dei granata: "La stracittadina orienterà il finale di stagione di entrambe le squadre ma anche un pezzo di futuro dei due tecnici, che hanno tante motivazioni per vincere. La certezza di Juric: «Giocheremo bene le ultime 7 partite» Arriva il derby più importante del triennio granata di Ivan Juric. Il derby che può riscattare il ko di Empoli e rilanciare le ambizioni europee dei granata. Il derby che può interrompere un digiuno stracittadino che per il Toro dura da tanto tempo (dal 2015, con Gian Piero Ventura in panchina). Il derby che può rappresentare l’ultima super sfida per il tecnico croato.In attesa di decifrare il suo futuro, visto il contratto in scadenza a giugno, c’è da concentrarsi sulla stretta attualità."