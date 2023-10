Corriere Torino: “Toro, la fase difensiva è da coppe europee”

La fase offensiva del Torino stenta a decollare, ma non si può dire lo stesso per la fase difensiva. Il reparto arretrato è il vero fiore all'occhiello del Torino firmato Ivan Juric e nell'edizione torinese del Corriere della Sera si parla proprio di questo importantissimo aspetto. "C’è sicuramente qualcosa da cui ripartire: si tratta della fase di non possesso che, al netto degli errori individuali di Milinkovic-Savic contro la Juventus, è tuttora il principale punto di forza della squadra". Continua ancora il quotidiano: "Merito dell’apporto sempre costante di due giocatori come Perr Schuurs e Ricardo Rodriguez, ma anche della duttilità di Adrien Tameze, che ha dimostrato di sapersi adattare come braccetto di destra della difesa a tre".