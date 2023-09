Corriere Torino: “Toro, la Zampata vincente”

"Duvan e Romelu. Zapata e Lukaku. I due giganti di Torino-Roma non hanno deluso chi li aspettava, sono stati i protagonisti assoluti della partita" scrive il Corriere Torino nell'edizione odierna. Il quotidiano si sofferma sulla grinta messa in campo dal Toro dopo il cocente svantaggio subito per mano del belga: "Il Toro migliore, arrabbiato e ancora più dentro il match si è visto in quel momento. E Zapata con il suo numero 91 (su assist di Ilic, al secondo in 4 partite) ha piazzato la zuccata decisiva proprio sotto la Maratona, come in un sogno. Per esultare mostrando prima i muscoli per «scalciare» poi come un Toro («Me lo aveva detto un amico, mi ero preparato» dirà poi).