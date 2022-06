Corriere Torino: “Toro, lacrime granata”

Ieri - martedì 15 giugno - è venuto a mancare il vicepresidente del Torino Giuseppe Cairo, padre del presidente Urbano Cairo. Giuseppe Cairo era nato il 29 aprile del 1932 a Masio, comune di poco meno di 1.400 abitanti in provincia di Alessandria. "Lo conoscevo da una vita – racconta al quotidiano il sindaco Giovanni Stefano Airaudo –, sapevo che non stava bene ma finché ha potuto si è fatto accompagnare al circolo di Abazia di Masio, perché lui era uno di noi. Una persona eccezionale anche per quel voler stare tra gli altri, a parlare della vita e delle sue passioni, il Toro ma anche l’orto del quale si occupava con pazienza. Era orgoglioso del figlio Urbano e di tutta la famiglia, ma non se ne vantava mai perché non era nel suo stile". Domani alle 15 si terrà il rito funebre nella chiesa della Regina degli Apostoli a Masio.