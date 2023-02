Corriere Torino: “Toro, manca la spinta finale”

Una partita, quella tra Torino e Milan, che tutto sembrava tranne che una sconfitta: dai primi minuti, i granata sono scesi in campo prendendo tutto ciò che potevano, risultando superiori ai rossoneri. Superiorità di possesso, sì, ma troppe occasioni sprecate fin da subito: "e quando sprechi troppo contro una grande il rischio di cadere si fa concreto. Rimasto in piedi, il Milan è cresciuto nella ripresa e si è preso la partita con una zuccata di Giroud", scrive il Corriere Torino. Il tecnico croato, però, è comunque soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: manca il salto finale, in partite come queste, ma si è sulla buona strada. Soddisfatto anche per i due giovani che ha schierato in campo dal 1': Gineitis e Adopo hanno dimostrato di esserci, di avere buone capacità e ottimi margini di miglioramento.