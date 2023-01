Corriere Torino: “Toro, massima concentrazione sull’Empoli”

Oggi alle 15, il Torino di Ivan Juric giocherà nuovamente in terra toscana: dopo la vittoria al Franchi di sabato contro la Fiorentina, oggi tocca all'Empoli, per poi ritornare a Firenze mercoledì per la Coppa Italia, sempre contro la Viola. All'andata al Grande Torino finì 1-1, e per questo - come riporta il Corriere Torino - Ivan Juric ha così commentato in conferenza stampa: "Sarebbe grave farsi distrarre dal match di mercoledì. Siamo in una fase di campionato apertissima. E quando penso all’Empoli mi brucia ancora la partita dell’andata, pareggiata nonostante avessimo dominato. Noi non siamo costruiti per puntare in alto, ma a priori non rinunciamo a nulla e scendiamo in campo per fare il massimo". Sul fronte mercato, Ivan Ilic svolgerà in questi giorni le visite mediche, sul fronte delle uscite la situazione più spinosa è quella di Sasa Lukic, possibile che l'Empoli sia il suo ultimo avversario in Serie A.