Corriere Torino: “Toro, oggi gli esami di Ilic: si teme un lungo stop”

Oggi Ivan Ilic svolgerà gli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco al nono minuto della gara di sabato sera con la Fiorentina: "Oggi visite mediche e verdetto, con il timore di uno stop non breve per il centrocampista serbo, toccato duro sabato sera da Milenkovic. E in mezzo al campo, in vista della trasferta di Napoli, è scattato dunque un serio allarme" scrive il quotidiano. Con il Napoli i granata saranno contati in mezzo al campo: Juric avrà a disposizione solo Linetty e Gineitis.