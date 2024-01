Corriere Torino: “Toro, ora crediamoci”

Una vittoria roboante, netta e meritata per il Torino di Juric. I granata schiantano un Napoli sempre più in crisi e può essere una vittoria spartiacque della stagione. Corriere Torino celebra così la vittoria della squadra: "Un pomeriggio perfetto per iniziare il 2024. Il 3-0 al Napoli, la prima vittoria sugli azzurri dal 2015, permette al Torino di chiudere il girone di andata a quota 27 punti. Un successo netto, rotondo, meritato: sembrano passati secoli da quella sconfitta per 4-0, ma era lo scorso marzo. Dopo il 90’ il presidente Cairo entra in campo e abbraccia i giocatori uno a uno, la squadra saluta la curva Maratona, dall’altra parte il settore ospiti contesta i campioni d’Italia".