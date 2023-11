Corriere Torino: “Toro, ora guida Ricci”

"Il Toro alla riconquista di casa - si legge - . La rabbia per la precoce eliminazione dalla Coppa Italia, a causa non solo di colpe proprie, deve trasformarsi in energia per dare un’immediata risposta domani contro il Sassuolo e una gioia ai tifosi che, all’Olimpico, hanno sorriso un po’ poco finora. I granata, infatti, hanno vinto soltanto una delle cinque gare interne disputate in questo campionato: contro il Genoa, grazie alla magia di Radonjic in pieno recupero. Le altre hanno generato un fatturato di soli tre punti, con Cagliari, Verona e Roma, cui si aggiunge la sconfitta contro l’Inter. Serve invertire il trend, insomma, e per farlo servono gol e qualità. Per questa caratteristica, tutte le strade portano a Samuele Ricci. È il talento toscano il punto di riferimento di un centrocampo che Juric sta rimodellando, partita dopo partita, con scelte nette e intuizioni".