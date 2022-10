Corriere Torino: “Toro, ora testa all’Empoli per ritrovare la vittoria”

Un 3-1 abbastanza pesante quello subito dal Torino di Ivan Juric ieri, sabato 1 ottobre, nella sfida contro il Napoli di Spalletti: "Il Toro per mezzora ha ballato, inseguito, lottato venendo però scavalcato da una squadra brava ad appoggiarsi e giocare negli spazi", scrive il Corriere Torino. 3 gol però, che sono derivati da errori dei giocatori granata, in particolare dei nazionali rientrati due giorni prima della gara. Nel complesso però, il tecnico granata Ivan Juric si ritiene abbastanza soddisfatto della partita, al di là del risultato: "La gara globalmente è stata fatta bene, non abbiamo mai creato così tanto contro il Napoli, abbiamo avuto qualche occasione per riaprire la partita - riporta il Corriere Torino dalle dichiarazioni di Juric in conferenza stampa - ma non è bastato: siamo fragili sui particolari". Ora, serve pensare e concentrarsi sulla gara contro l'Empoli, domenica 9 ottobre alle 12:30, nella quale i granata dovranno fare a meno di Ivan Juric in panchina.