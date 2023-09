Corriere Torino: “Toro, prove di decollo”

L'edizione odierna del Corriere della Seraanalizza il Torino in vista delle sue prossime sfide di campionato: "Nel prossimo mese i granata affronteranno Roma, Lazio, Verona, Juve e Inter e Juric sembra aver in mano le carte giuste per stupire. Con entusiasmo, tante certezze in più e la giusta leggerezza: così il Toro si affaccia su un mese complicatissimo dal punto di vista del calendario, ma allo stesso tempo stimolante. I granata non hanno subito reti nelle 3 delle 4 giornate di campionato fin qui disputate, inizia ad esserci una certa personalità in un Toro vincente in 5 delle ultime 6 trasferte di Serie A, 11 gol fatti e 0 subiti nelle scorribande lontano da casa, in mezzo solo il duro ko con il Milan (4-1). Inoltre in vista della Roma recupereranno Ilic e Vlasic, mentre Vojvoda resta ancora ai box."