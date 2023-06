Corriere Torino: “Toro, quasi al completo per cominciare la nuova stagione”

"Il Toro 2023-2024 è già a posto tra porta e difesa", scrive il Corriere Torino: così, con questa prima sicurezza Ivan Juric comincerà la preparazione verso la nuova stagione 2023/2024. Il 10 luglio si inizierà al Filadelfia, ma la squadra è già quasi composta: a Milinkovic-Savic si accosta Popa, in difesa Djidji - ad un passo dal rinnovo - affiancherà Buongiorno. Ricci, Ilic, Linetty e Gineitis sono le sicurezze del tecnico granata per il centrocampo, e Sanabria e Pellegri chiudono il cerchio con l'attacco. "I reparti in cui c’è da intervenire a livello di titolari sono quello degli esterni e quello dei trequartisti. Sulle fasce hanno salutato Aina e Lazaro, ci sono ancora Singo e Vojvoda che hanno il contratto in scadenza nel 2024. I due quest’estate sono ad un bivio. Sulla trequarti il Toro ha in organico Radonjic, Seck e Karamoh, ma al momento non ha ancora riscattato Vlasic e Miranchuk".