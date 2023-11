Corriere Torino: “Toro, rabbia e certezze”

Il pareggio di Monza lascia buone sensazioni e conferma i miglioramenti dell'ultimo periodo sul piano tecnico e su quello tattico. Resta però la rabbia per la direzione di gara non brillante di Doveri, tale da scatenare le ire anche di Urbano Cairo. Corriere Torino fa il punto della situazione proprio su questo sentimento contrastante in casa Torino: "Il Torino arriva alla sosta di novembre con sentimenti contrastanti. Perché nel post Monza le sensazioni positive e la consapevolezza di essersi lasciati alle spalle un momento di difficoltà, probabilmente il più duro dell’ultimo triennio, fanno a pugni con il rammarico per quelli che sono stati, a detta dello stesso Ivan Juric, «due punti persi». Dall’altro lato, c’è la rabbia per altri due errori arbitrali pesanti, quelli dell’arbitro Doveri".