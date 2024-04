Corriere Torino: “Toro, ragazzi a testa alta”

Termina con l'amaro in bocca la finale di Coppa Italia Primavera per il Torino. Vince la Fiorentina ai rigori grazie all'errore del capitano granata Alessandro Dellavalle. "È triste la notte di Bologna per i granata: la Fiorentina vince la sua 8a Coppa Italia Primavera, superando ai calci di rigore un bel Toro al termine di una battaglia dura ma leale: 0-0 dopo 120’; 5-3 dopo i penalty. Una bella serata di calcio giovanile che termina con la speranza di vedere molti dei protagonisti affermarsi in A dopo una sfida che ha visto un primo tempo noioso e un prosieguo più avvincente".