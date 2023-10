Corriere Torino: “Toro, rebus difesa fino all’ultimo”

L'edizione odierna del quotidiano si focalizza sui problemi difensivi che il Torino sta vivendo. Dopo l'infortunio di Schuurs è scattata l'emergenza in casa granata ed ora Juric dovrà inventare una soluzione per ovviare a questo problema. A seguire le parole del giornale: "Una partita determinante e una difesa da reinventare. L’infortunio di Schuurs lascia Ivan Juric senza uno dei pezzi pregiati della retroguardia, il reparto che ha da sempre rappresentato il punto di forza principale della squadra. I granata, sotto la gestione tecnica del croato, hanno sempre avuto una fase difensiva tra le migliori in Italia, sia per l’efficienza dei meccanismi sia per la bravura dei singoli difensori, spesso valorizzati in modo particolare proprio da Juric..."