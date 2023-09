Corriere Torino: “Toro, Ricci con la Salernitana per conquistare la Nazionale”

Samuele Ricci è diventato una risorsa fondamentale nella formazione di Ivan Juric: la gara di domani - 18 settembre - con la Salernitana, per il centrocampista granata è un’opportunità per poter avvicinarsi a conquistare un posto nella Nazionale di Spalletti. “Su di lui ci sono gli occhi di Juric, ovvio, ma an- che quelli di Spalletti. A Ricci il compito di convincere il neo Ct, proprio come aveva già fatto con il suo predecessore Mancini”, scrive il Corriere Torino. In attacco invece, il tecnico granata si affiderà a Zapata.